アトモス × リーボック × 攻殻機動隊　草薙素子モチーフの「インスタポンプフューリー」発売

「アトモス（atmos）」が、「リーボック（Reebok）」「攻殻機動隊」とのトリプルコラボレーションシューズを発売する。アトモス公式オンラインストアで4月11日9時から17日8時59分まで抽選申し込みを受け付け、4月18日からアトモス各店および公式オンラインストアで販売する。

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コラボでは、攻殻機動隊の主人公 草薙素子をモチーフにした「インスタポンプフューリー（INSTAPUMP FURY）」を製作。インナーソールに草薙素子のヴィジュアルを配し、背中に接続されたケーブルがアッパー全体へと伸びていく意匠にしたほか、リーボック独自の「HEXALITE」クッショニングやロゴには、攻殻機動隊を想起させるターコイズブルーをあしらった。シュータン裏には作品のサブタイトル「People love machines in 2029 A.D.」を、かかと部分の左足には「攻殻機動隊」を、右足には「GHOST IN THE SHELL」の文字をデザイン。シューズデザインと連動したシューズボックスが付属し、価格は2万9700円。

また、グラフィックアーティスト 河村康輔、アトモス、攻殻機動隊によるトリプルコラボTシャツ（3種、各1万2100円）を再販。アトモス公式オンラインストアで4月11日9時から4月17日8時59分まで抽選申し込みを受け付け、4月18日からアトモス各店および公式オンラインストアで販売する。

◾️アトモス：公式オンラインストア