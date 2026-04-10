今年の母の日は、感謝の気持ちと一緒に“ほっとする時間”を贈ってみませんか？ドトールから、コーヒーとスイーツ、さらに選べるアイテムを組み合わせた母の日限定ギフトが登場♡2026年4月10日より予約がスタートし、贈る相手の好みに合わせて選べるのが魅力です。見た目も華やかで、開けた瞬間に笑顔が広がる特別なセットは、大切なお母さんへのプレゼントにぴったりです♪ 選べる楽しさが