お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね。今回は村重杏奈さん、貴島明日香さんの愛用品に注目自身のYoutubeチャンネルやTikTokアカウントにアップされた動画から気になるアイテムをピックアップ！美容面でも注目される、お二人が愛用しているアイテムとは？【関連記事】村重杏奈「香りが好き」アウトバスケアで癒されるヘアオイル■村重さんの愛用品スキンケ