「お肌に優しい」「全くストレスない」芸能人がリピ使いする信頼愛用コスメ

お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね。今回は村重杏奈さん、貴島明日香さんの愛用品に注目自身のYoutubeチャンネルやTikTokアカウントにアップされた動画から気になるアイテムをピックアップ！美容面でも注目される、お二人が愛用しているアイテムとは？

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■村重さんの愛用品

スキンケアをする様子のTikTok動画に登場したのがこちら。

ビオデルマ/サンシビオ H2O 250mL 税込3,069円（公式サイトより）

メイクを優しくオフする低刺激処方のクレンジングウォーター。

動画内では、こちらを紹介しながら「これは5000本目」とテロップで表示。5000本目は冗談まじりの表現かと思いますが、何度もリピート使いしている様子で紹介されていました。

村重さんは、こちらをコットンにたっぷり含ませ、スチーマーを当てながら優しく拭き取るようにメイクをオフ。そして、使い心地についても「お肌に優しい 実家くらい優しい」とコメントしながら穏やかな使用感を評価していました。

@anna07294848 あたし本当に乾燥が苦手なの ♬ เสียงต้นฉบับ - * - -

■貴島さんの愛用品

お気に入りのコスメを紹介するYouTube動画に登場したのはこちら！

ORBIS/リンクルブライトUVプロテクター 税込3,850円（公式サイトより）

さらりとした塗り心地で重さを感じにくく、日焼け止めに抵抗がある方でも使いやすいというアイテム。

貴島さんは「日焼け止めとは思えない質感なんですよ」と話しながら紹介。もともと日焼け止め特有の重さや質感が苦手で、UVカット下地もトーンアップしすぎて不自然に感じていたそう。

そんな時に、ヘアメイクさんから「これをおすすめしてもらって」と教えてもらったのがこのアイテムなんだとか。続けて「色とかもついてないので全顔に伸ばして」「うまくコントロールしてもらってます」と話しつつ、軽くて自然に仕上がる使い心地を実感している様子でした。

さらに「これ本当におすすめです」「保湿クリームみたいな質感で全くストレスない」「来年も引き続き買おうかなと思ってます」と絶大な信頼を置かれている様子でした。

芸能活動はもちろん、美容面でも注目の集まるお二人の動画、ぜひチェックしてみてくださいね。