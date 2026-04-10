ベビー・キッズ服ブランドを展開するハンセドリームジャパンは、2026年4月10日に韓国のベビー服ブランド「moimoln（モイモルン）」の新店舗を東武百貨店池袋本店にオープンしました。MADE IN JAPANの限定アイテムも実用的でおしゃれな、北欧テイストのデザインが人気の「モイモルン」。25年11月に展開されたポップアップストアの反響を受け、常設店舗としてのオープンが決まりました。店頭には、MADE IN JAPANの上質な生地を使った