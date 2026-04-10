韓国発ベビー・キッズブランド「モイモルン」の常設店が東武百貨店池袋本店にオープン。ノベルティプレゼントや20％オフキャンペーンも。
ベビー・キッズ服ブランドを展開するハンセドリームジャパンは、2026年4月10日に韓国のベビー服ブランド「moimoln（モイモルン）」の新店舗を東武百貨店池袋本店にオープンしました。
MADE IN JAPANの限定アイテムも
実用的でおしゃれな、北欧テイストのデザインが人気の「モイモルン」。
25年11月に展開されたポップアップストアの反響を受け、常設店舗としてのオープンが決まりました。
店頭には、MADE IN JAPANの上質な生地を使った夏仕様の百貨店別注アイテムのほか、昨年大きな反響を呼んだコラボアイテム「MOEMUSISAN × moimoln」の甚平も再登場します。
オープニングキャンペーンとして、商品合計1万円以上購入すると『モイモルンオリジナル今治産タオルハンカチ』がもらえます。
さらに4月10日から19日までは、"もくもく会員"を対象とした割引キャンペーンも実施。商品合計2万円以上購入すると、会計時に20％オフとなります。
『モイモルンオリジナル今治産タオルハンカチ』は数量限定のため、なくなり次第終了します。
いずれのキャンペーンも、ポイントやクーポン利用後の金額が対象となります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部