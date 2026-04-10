トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年4月10日から16日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。期間限定価格のアイテムの中から、休日コーデに活躍するカジュアルなアイテムを3つピックアップして紹介します。「すっきりしたシルエットになります」パフスウェットバギーパンツなめらかな表面感のスウェット素材を使用したパンツです。ドローコード付きの裾で、シルエットの変