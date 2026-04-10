【GU】今なら全部1990円で買えちゃう！休日のカジュアルコーデに大活躍するアイテム3選

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年4月10日から16日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

期間限定価格のアイテムの中から、休日コーデに活躍するカジュアルなアイテムを3つピックアップして紹介します。

「すっきりしたシルエットになります」

パフスウェットバギーパンツ

なめらかな表面感のスウェット素材を使用したパンツです。ドローコード付きの裾で、シルエットの変化を楽しめます。

公式サイトでは、「履き心地が良いです」「シルエットもとても良いです！」「すぐに乾くしノーアイロン最高です」「普段着でも、お出かけでも重宝します」といった声が寄せられています。履き心地のよさが好評です。

4月16日までの特別価格は1990円。

ストレートアンクルジーンズ

ヴィンテージライクなほどよいウォッシュ加工とレーザー加工が特徴のデニムジーンズです。足首をちらっと見せることでスタイルに抜け感が出ます。

公式サイトのクチコミでは「程よいゆったり感と長さが今の季節にぴったり」「すっきりしたシルエットになります」「フィットしてとても良い」と好評です。

4月16日までの特別価格は1990円。

UVカットフルジップパーカ

少し短めの丈感と、紫外線を90％以上カットするUVカット機能、接触冷感機能が特徴のフルジップパーカです。サムホール付きで手の甲まで隠せます。

暑さが増していくこれからの季節に1枚持っておくと便利なアイテムです。

4月16日までの特別価格は1990円。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）