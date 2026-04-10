チョコ好きにはたまらないイベントが登場♡リンツの人気企画「PICK&MIX詰め放題」が、春限定で開催されます。好きなチョコレートを袋いっぱいに詰められる楽しさはもちろん、お得感も魅力。さらに今回は新しいバッグやポーチも登場し、より楽しい体験に。ご褒美にもギフトにもぴったりな注目イベントをチェックしてみてください♪ 詰め放題の魅力♡ 「PICK&MIX詰め放題」は、リンドー