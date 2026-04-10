リンツ PICK&MIX詰め放題♡春限定でお得に楽しめる

チョコ好きにはたまらないイベントが登場♡リンツの人気企画「PICK&MIX詰め放題」が、春限定で開催されます。好きなチョコレートを袋いっぱいに詰められる楽しさはもちろん、お得感も魅力。さらに今回は新しいバッグやポーチも登場し、より楽しい体験に。ご褒美にもギフトにもぴったりな注目イベントをチェックしてみてください♪

詰め放題の魅力♡

「PICK&MIX詰め放題」は、リンドールやジャンドゥーヤなどを好きなだけ詰められる人気企画。

Sサイズは3,980円（税込）、Mサイズは4,980円（税込）で、通常よりお得に楽しめます。

専用バッグはジップが閉まるまで詰められ、マチ付き仕様でより使いやすくリニューアル。ご褒美用やシェアにもぴったりです。

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カラーポーチも新登場

今回新たに、全6色（レッド／ピンク／イエロー／ライトグリーン／ブルー／パープル）のカラーポーチが登場。

価格は4,980円（税込）で、約38粒のチョコを詰められます。詰め放題後はコスメや小物入れとして使えるのも嬉しいポイント。推しカラーを選ぶ楽しさも広がります。

開催情報＆注意点

開催期間は2026年4月10日（金）～5月31日（日）。全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、アウトレットで実施されます。

※アウトレットでの販売はMサイズのみとなり、4,900円（税込）でのご提供となります。

※ご参加には会員登録が必須となります。※なくなり次第終了となります。

甘い幸せをたっぷり満喫

リンツの詰め放題は、好きなチョコを自由に選べる楽しさとお得感が魅力のイベント♡カラフルなチョコとポーチで、気分も華やかにしてくれます。

自分へのご褒美や大切な人とのシェアに、ぜひこの期間だけの特別体験を楽しんでみてください♪