2026年4月10日から23日までの期間、ヘアケアブランド「つるりんちょ。」のPOPUPショップが、有楽町マルイ 1F カレンダリウムに期間限定でオープンします。パーソナルヘアケア診断やガチャも！期間中、公式LINE友だち追加し、キャンペーンサイトの「特典引換券をゲットする」をタップして引換券を登録すると、POPUPショップにて、ヘアケアガイドつき「つるりんちょ。シャンプー＆トリートメント」のサシェがもらえます。熱ダメージ