SNSで話題のシャンプー「つるりんちょ。」無料で試すチャンス。有楽町マルイのPOPUPでサンプルもらえる！《4月23日まで》

2026年4月10日から23日までの期間、ヘアケアブランド「つるりんちょ。」のPOPUPショップが、有楽町マルイ 1F カレンダリウムに期間限定でオープンします。

パーソナルヘアケア診断やガチャも！

期間中、公式LINE友だち追加し、キャンペーンサイトの「特典引換券をゲットする」をタップして引換券を登録すると、POPUPショップにて、ヘアケアガイドつき「つるりんちょ。シャンプー＆トリートメント」のサシェがもらえます。

熱ダメージをケアしてなめらかな髪へと導いてくれるプロユース製品を、お得に試せるチャンスです。

なお、一日の配布数には上限があります。

美髪専門の美容師からケアのヒントがもらえるパーソナルヘアケア診断（完全予約制）やポップアップ限定の特別トライアルセットの販売、4月17日からは会期の前半と後半で景品が変わる「つるりんちょ。」ガチャが登場するなど、大充実の内容です。

場所は有楽町マルイ 1F カレンダリウム（東京都千代田区有楽町2-7-1）。営業時間は11時から20時（最終日は19時）。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）