「各局から出演オファーが相次いでいる山下さんですが、7月期のフジテレビの『月9』は最終的に出演を断ったと聞きました」（制作関係者）

4月9日に41歳の誕生日を迎えた山下智久。40代となっても第一線で走り続けている。映像関係者は言う。

「山下さんのNHK主演ドラマ『正直不動産』シーズン1が、NHK総合で4月11日から3日間、再放送されます。5月15日には『映画 正直不動産』が劇場公開されるためです。

また、主演とエグゼクティブプロデューサーを務めた『神の雫/Drops of God』が第52回国際エミー賞（連続ドラマ部門）を受賞したこともあり、今春にフランス共和国の『農事功労章シュヴァリエ』を受勲。3月末には在日フランス大使館での叙勲式にも出席していました」

今夏の「月9」出演が消滅したのも、多忙が理由なのだろうか。前出の制作関係者は続ける。

「やはり中居問題で、木村拓哉さん主演作の『教場』シリーズにも携わっていた敏腕ドラマ制作社員も退社予定など、まだフジテレビ内がバタついているのが大きな理由だったようです。予定していたドラマの内容も変えて、放送そのものも来年に延ばしたそうです」

フジテレビ広報部に、山下の7月期の「月9」出演がなくなった件について聞いたところ、「制作の詳細につきましてはお答えしておりません」との回答だった。

そのいっぽうで、今回の“延期”を歓迎している人たちがいるようで……。

「山下さんは10月から放送される日本テレビ系のドラマ『俺たちの箱根駅伝』にレギュラー出演します。主演は大泉洋さんなのですが、山下さんは駅伝チームの監督という“準主役”。実際の箱根駅伝の画像も使うため、連ドラながら1年以上前から撮影が始まっているのです。

原作は池井戸潤さんで、日本テレビのメインコンテンツのひとつである“箱根駅伝”も活用した作品ゆえ、局としては今年いちばん力を入れているドラマのひとつ。失敗が許されない作品なのです。

そのため日本テレビ関係者の間では、山下さんの7月期『月9』出演に対し“『月9』は今、視聴率が厳しい。もし視聴率が悪いと『俺たちの箱根駅伝』にも悪影響が及ぶかもしれない”と憂慮する声もありました。今夏の『月9』出演がなくなったことで、“不安材料が消えた”と日テレ側は安堵していると聞きました」

“走り続ける”山下にとって、たまには“休息”も必要なのかも。