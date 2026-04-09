「マクドナルド」は、4月10日（金）から、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を全国の店舗で発売する。今回は明日から提供される第1弾のラインナップをおさらいしよう。【写真】どれが欲しい？ハッピーセット「トミカ」＆「サンリオ」第1弾の中身■はたらくクルマが「人を助けるモデル」に今回登場するハッピーセット「トミカ」第1弾は、さまざまな仕掛けを施した、手転がしで遊べるおもちゃ全4種がライ