結婚の準備を進めている最中に、義父からまさかの報告が飛び込んできました…。しかも顔合わせの場に再婚相手まで登場するなんて、風花さんもさすがに驚きを隠せなかったのではないでしょうか。あの亭主関白ぶりはどこへやら…義父の豹変ぶりには、なんとも言えないモヤモヤが残りそうです。>>【まんが】義父の再婚(ウーマンエキサイト編集部)