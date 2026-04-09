ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺も妻と結婚式に出席していいよな？」再婚した義父が妻と一緒に挙… 「俺も妻と結婚式に出席していいよな？」再婚した義父が妻と一緒に挙式に来る!? 波乱の予感しかしないんですけど！ 「俺も妻と結婚式に出席していいよな？」再婚した義父が妻と一緒に挙式に来る!? 波乱の予感しかしないんですけど！ 2026年4月9日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 結婚の準備を進めている最中に、義父からまさかの報告が飛び込んできました…。しかも顔合わせの場に再婚相手まで登場するなんて、風花さんもさすがに驚きを隠せなかったのではないでしょうか。あの亭主関白ぶりはどこへやら…義父の豹変ぶりには、なんとも言えないモヤモヤが残りそうです。>>【まんが】義父の再婚(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義父の再婚 同僚から送られてきた写真に驚愕！ 夫の隣にいるのは誰？【同じ女に二度奪われた夫 Vol.3】 「卒業式には来てほしくない」娘に拒絶された…すべてを失った男が最後に向かった先は？【離婚後同居 Vol.91】