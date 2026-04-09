カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。今回は2026年4月9日時点で発表されている、4月10日以降に開催の「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」の情報をまとめました。北海道・東京・福岡...「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの