【カルディ最新セール】10％オフ＆コーヒー豆特価、各地で続々追加。4月10日以降スタートの実施店舗は？

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年4月9日時点で発表されている、4月10日以降に開催の「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」の情報をまとめました。

北海道・東京・福岡...

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【4月10日から14日】

・新綱島SHINSUI店（神奈川県）

・大垣店（岐阜県）

・アメリア町田根岸店（東京都）

・千葉ニュータウン店（千葉県）

・三条河原町店（京都府）

【4月11日から15日】

・新越谷ヴァリエ店（埼玉県）

・マークイズ静岡店（静岡県）

【4月15日から19日】

・アリオ上田店（長野県）

・ららぽーと安城店（愛知県）

【4月16日から20日】

・アスピア明石店（兵庫県）

・イオンモール名取店（宮城県）

・江南西店（愛知県）

・ヨシヅヤJR蟹江駅前店（愛知県）

・イオンモール徳島店（徳島県）

・イオンモール直方店（福岡県）

・イオン釧路店（北海道）

4月後半戦も、各地でセールが開催されます。お得な機会に買い物を楽しんでみては。

（東京バーゲンマニア編集部）