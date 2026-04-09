個人ゲーム開発者の「manekineco games」は、PC（Steam）向けオープンワールドゲーム「a wonderful cat life」の最新情報を4月7日に公開しました。今回明らかになったのは、作品を彩る俳優や音楽・ビジュアル面の参加クリエイターたち。迷子の子猫となって昭和の下町を駆け回る本作に、個人開発の枠を超えた豪華な顔ぶれが集まっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■昭和の下町を駆け回る「のらねこ