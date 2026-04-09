産後1〜2か月、実家に頼れず義父母の手を借りた優希さん（仮名・34歳）。ところが義母の“正論”が胸に突き刺さり、「私はダメな母親なの？」と自分を責める日々が続きました。時間が経った今でも、そのモヤモヤは拭えないと言います。産後の女性を追い詰めるのは、身近な人から悪気なく放たれる一言なのかもしれません。◆産後、義父母が子育ての応援に出産直後、睡眠不足とホルモンバランスの乱れで心身ともにボロボロだっ