パートナーと新生活を始める際、それぞれが持ち寄った家具や家電が重複して困った経験はありませんか。株式会社PRIMEが運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」が実施した「結婚・同棲時の家具・家電の処分」に関するアンケート調査によると、回答者の約9割が結婚・同棲時に何らかの家具・家電の重複を経験しており、そのうち約3割が「どちらを残すか」でパートナーと意見対立を経験していることが明らかになりました。【調