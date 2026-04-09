セブン-イレブン各店では、2026年4月9日から15日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。4月7日から始まった"ひとつ買うとひとつもらえる"キャンペーンは以下の通り。・セブン-イレブン・ミニストップ・ファミリーマート・ローソン「サッポロ一番」「チキンラーメン」の無料券も登場1つめの対象商品は、日清ヨーク「ピルクル400」「ピルクル400鉄分」（455ml）、「ピルクル ミラクルケ