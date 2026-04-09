【セブン】4月9日に無料券を大量追加！「オレオ」「ガルボ」などお菓子もたっぷり。

セブン-イレブン各店では、2026年4月9日から15日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。

4月7日から始まった"ひとつ買うとひとつもらえる"キャンペーンは以下の通り。

・セブン-イレブン

・ミニストップ

・ファミリーマート

・ローソン

「サッポロ一番」「チキンラーメン」の無料券も登場

1つめの対象商品は、日清ヨーク「ピルクル400」「ピルクル400鉄分」（455ml）、「ピルクル ミラクルケア」（195ml）です。

いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、キッコーマン「調製豆乳」「おいしい無調整豆乳」（各200ml）。

どちらか1本を購入すると、「調製豆乳」「おいしい無調整豆乳」「豆乳飲料ココア」「豆乳飲料麦芽コーヒー」（各200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、「クリーム玄米ブラン」の「ブルーベリー」「カカオ」。

どちらか1個を購入すると、「クリーム玄米ブラン」の「ヨーグルト」「メープル」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、「サッポロ一番 しょうゆ味 リュウジ監修 世界で一つの爆旨にんにく」「サッポロ一番 しょうゆ味」です。

どちらか1個を購入すると、「サッポロ一番 しょうゆ味」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、「オレオ ビッツサンド」の「いちご」「チョコレート」。

どちらか1個を購入すると、「オレオ ビッツサンド バニラ」「リッツ ビッツサンド チーズ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、明治「ミルクチョコレート スティックパック」「ホワイトチョコレート スティックパック」です。

どちらか1個を購入すると、「ガルボ」の「チョコ ポケットパック」「つぶ練り苺 ポケットパック」「ブラック ポケットパック」「ガトーショコラ抹茶 ポケットパック」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

7つめの対象商品は、アサヒ「ミンティア ワイルド＆クール」「カルピス ミンティア」「ミンティア グレープ」です。

いずれか1個を購入すると、「ミンティア」の「ワイルド＆クール」「ドライハード」「カテキンミント」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

8つめの対象商品は、日清「辛ミョン」の「韓国風旨辛ラーメン」「トムヤムクンラーメン」（各3食）。

どちらか1個を購入すると、「チキンラーメン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも4月16日から29日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ