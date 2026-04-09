3月29日の上田市長選挙で初当選を果たした齊藤達也新市長が9日、初登庁し「より良い上田の未来をつくる」と抱負を語りました。9日午前8時半すぎ。齊藤達也新市長は、上田市役所での初登庁式に臨みました。会場には市民や職員など約200人が集まり、花束が贈られました。現職と新人の一騎打ちとなった上田市長選挙で、齊藤さんは「世代交代」を掲げ、306票差で現職を破り初当選、8年ぶりの新市長就任となりました。齊藤達也新市長「