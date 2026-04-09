日本の宇都宮大学の研究チームが、角層脂質の1種であるセラミドの欠乏がアトピー性皮膚炎発症の原因になり得ることを世界で初めて実証したと発表しました。この研究から、アトピー性皮膚炎の療法や予防法の研究が進むことが期待されています。Acid ceramidase overactivity drives ceramide loss, leading to atopic dry skin and Th2‐skewed immune polarization - Takada - The Journal of Pathology - Wiley Online Libraryhtt