アクシージアは4月22日、時を超えて美しく輝き続けたい女性のためのシリーズ「エイジーセオリー（AGTHEORY）」から、目もとのスペシャルケアを叶える目もと用シートマスク「エイジーセオリー ラディアンスアイシート」を公式オンラインショップ、アクシージア直営店にて発売します。■美容皮膚科学発想ペプチド*²×17型コラーゲン*³配合「目もと、そして輝く」10年以上にわたり目もとケア研究を続けてきたアクシージアが