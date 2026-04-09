2026年4月2日、世界自閉症啓発デーを迎えるにあたり、セサミストリートジャパンは、子ども、家族、地域社会をつなぐ新たなデジタルコンテンツの公開、NHK Eテレ番組への出演、そして東京タワー・ライト・イット・アップ・ブルーへの参加を通して、自閉症への理解を深める取り組みを実施した。【画像】(左から)ジュリア、エルモ、クッキーモンスター新しく公開された自閉症の絵本「おひさまパーティー」今年の世界