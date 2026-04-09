こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。髪色とメイクがしっくりこない…と感じるのは「メイクの配色」に原因があるかもしれません。今回は簡単に垢抜けが叶うブルベさんの正解メイク配色を紹介したいと思います！【詳細】他の記事はこちらブルベ夏さんの正解メイク配色柔らかく優しい雰囲気を持つブルベ夏さん。外見の特徴は・肌がピンク系〜青みがかったマット肌・髪色がソフトな黒やダー