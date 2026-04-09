令和8年2月から3月にかけて大阪府内の多くの公園内に「毒餌」が撒かれ、犬が死亡する事件が相次いでいる、という噂がSNS上で拡散されている。【写真】堺市の注意喚起「不審な置き餌にご注意ください」この件を受け、毒餌の設置があったとされる大阪府堺市にある「海とのふれあい広場」を管理する堺市・都心未来創造課が、市のホームページを通して目撃情報提供の呼びかけと注意喚起を行った。目撃者不在のまま噂が拡散堺市・都心未