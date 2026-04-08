何を着よう……と迷ったとき、頼りになるモノトーンカラー。大人女性の着こなしを品よく格上げするモノトーンカラーのアイテムを、手に取りやすい価格で探すなら【しまむら】が狙い目です。今回は、着るだけでサマ見えが叶いそうな「大人っぽアイテム」を紹介します。 1枚で即おしゃれに決まる黒ワンピース 【しまむら】「メローナガソデOP」\1,639（税込） 袖口や襟のレイヤ