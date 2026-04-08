【しまむらのモノトーン】が優秀！ 40・50代が頼りたい♡「大人っぽアイテム」

何を着よう……と迷ったとき、頼りになるモノトーンカラー。大人女性の着こなしを品よく格上げするモノトーンカラーのアイテムを、手に取りやすい価格で探すなら【しまむら】が狙い目です。今回は、着るだけでサマ見えが叶いそうな「大人っぽアイテム」を紹介します。

1枚で即おしゃれに決まる黒ワンピース

【しまむら】「メローナガソデOP」\1,639（税込）

袖口や襟のレイヤード風デザインがさりげないアクセントになる黒ワンピース。立体感のある生地感で、手に取りやすい価格ながらも高見えするのが魅力です。ゆとりのあるシルエットでデイリーに気負わず着やすく、頼れる存在になりそう。@saa_yuuki1006さんも「シンプルだけどおしゃれ見え」とコメント。

華やかさを演出しコーデを格上げ

【しまむら】「チェックフリルジレ」\2,189（税込）

モノトーンのツイード調素材に、フレアフリルが効いた華やかベスト。シンプルなトップスに重ねるだけで、ぐっとコーデが引き締まり、上品な印象に仕上がりそうです。立体感のあるシルエットで存在感がありつつも色味は落ち着いているので、大人も取り入れやすいのが魅力。

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※こちらの記事では@saa_yuuki1006様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M