インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「リス顔でかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年4月8日時点で集まった1608票でのランキングを紹介します。【画像】「か、かわいい…！」「リス顔でかわいい女性芸能人」TOP5を見る！3位は、俳優の橋本環奈さんでした。回答者からは「リス顔の特徴である、目がクリクリで、顔の輪郭が