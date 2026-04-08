ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」をはじめとする、お得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月7日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。「おいしいミルクコーヒー」の無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン1つめの対象商品は、キリン「ヘルシアうまみ緑茶」（500ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。2つめの対象商品は、明治「おいしいミルクコーヒー