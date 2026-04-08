【ミニストップ】4月7日スタートの無料券は「ブルガリアヨーグルト」「ヘルシア」など。ハロハロのクーポンも登場中！

ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」をはじめとする、お得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月7日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

「おいしいミルクコーヒー」の無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

1つめの対象商品は、キリン「ヘルシアうまみ緑茶」（500ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「おいしいミルクコーヒー」（450ml）。

1本購入すると、「おいしいミルクコーヒー」（200ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、明治「ブルガリアヨーグルト脂肪0 ジューシー果実 ブルーベリー&3種のベリー」（180g）です。

1個購入すると、「ブルガリアヨーグルト脂肪0 ジューシー果実 苺」（180g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも4月7日から20日まで。

暑さを感じる日にうれしい「ハロハロ」がお得に

【ハロハロ パチパチラムネ30円引き】

ミニストップの定番デザート「ハロハロ」が今年も登場。定番フレーバーのラムネに、人気のパチパチキャンディを加えた「ハロハロ パチパチラムネ」が、4月3日に発売しました。

4月16日まで、ミニストップアプリ限定で「ハロハロ パチパチラムネ」に使えるクーポンを配信しています。本体価格から30円引きになります。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ