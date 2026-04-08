さまざまな収納グッズがずらりと店内に並ぶ無印良品。もはや「無印良品といえば収納グッズ」と言っても過言ではないほどラインナップが充実しています。今年1月に新しく登場したのが、丈夫な帆布素材の持ち手付き収納。部屋のあらゆるアイテムの収納に役立ち、デザインも文句なしのかわいさ。“出しっぱなし収納”をも叶えてくれる無印らしさ全開のアイテムで、虜になる人が続出しているんです。◆持ち手付きが便利な、丈夫で