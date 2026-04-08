無印の新作「出しっぱなし収納」、“追い買い”が止まらないワケ。多用途すぎてあれもこれも入る
さまざまな収納グッズがずらりと店内に並ぶ無印良品。もはや「無印良品といえば収納グッズ」と言っても過言ではないほどラインナップが充実しています。
今年1月に新しく登場したのが、丈夫な帆布素材の持ち手付き収納。部屋のあらゆるアイテムの収納に役立ち、デザインも文句なしのかわいさ。“出しっぱなし収納”をも叶えてくれる無印らしさ全開のアイテムで、虜になる人が続出しているんです。
◆持ち手付きが便利な、丈夫で頼れるソフトボックス
「綿帆布 持ち手付ソフトボックス」は、船の帆にも使われていて丈夫さに定評のある帆布素材で作られた収納ボックス。サイズ展開は［スリム小］1,090円（税込、以下同）、［スリム大］1,390円、［大］1,690円の3種類です。
内側と底面には汚れが付きにくいうえに水拭きもできる、EVAコート加工が施されています。万が一汚れてしまっても水拭きで対処できるのが嬉しい……！
同じようなデザインの布製ソフトボックスは100円ショップでも売られていて我が家にもありますが、カラーボックスなどに収納して使うもので持ち運びには特化しておらず、持ち上げると底面がたわんでやぶれそうになってしまいます。
無印良品のものは頑丈な素材＆EVAコート加工のおかげで底面の強度が高く、物を入れても型崩れしてしまうことがなく形状を保ってくれます。
持ち手は邪魔にならないちょうど良い長さで、部屋から部屋への持ち運びもラクラク！
◆あれもこれも収納したい！ 多用途すぎて追い買い必至
筆者が購入したのは［スリム小］と［スリム大］。
［スリム小］は約幅37×奥行18.5×高さ16cm。もっとも小さいサイズとはいえ収納力は意外と高く、我が家では手帳や文具をまとめた趣味ボックスとして活用しています。“書き活”をする時に必要な手帳やペン、スタンプなどをまとめて持ち運べて便利です。
おむつやお尻ふき、赤ちゃんのケア用品などを入れてお世話グッズの収納として使ったり、メイク＆スキンケア用品の整理に活用している人も多いよう。
［スリム大］は約幅37×奥行18.5×高さ26cmと、［スリム小］より約10cm高さが増したデザイン。こちらには掃除用品を収納。スプレーなど高さのあるアイテムもきれいに収まるため、見た目がすっきりして気に入っています。
A4サイズの雑誌や書類、本を入れるのにも最適なサイズで、ファイルボックスと組み合わせての使用もおすすめです。
◆出しっぱなしもさまになる、無印クオリティのシンプルデザイン
無駄を省いたシンプルなデザインで、出しっぱなしにしていても部屋の雰囲気を損なわないところも◎。リビングだけでなく玄関やキッチン、洗面所などあらゆる場所になじんでくれます。
他にも子ども部屋のおもちゃや、タオルをはじめとした布ものなど、さまざまなアイテムの収納に役立つ持ち手付ソフトボックス。
シンプルに暮らしを整えてくれるそのデザインに惚れ込んで、あとから買い足す人が多いのも納得です。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
今年1月に新しく登場したのが、丈夫な帆布素材の持ち手付き収納。部屋のあらゆるアイテムの収納に役立ち、デザインも文句なしのかわいさ。“出しっぱなし収納”をも叶えてくれる無印らしさ全開のアイテムで、虜になる人が続出しているんです。
「綿帆布 持ち手付ソフトボックス」は、船の帆にも使われていて丈夫さに定評のある帆布素材で作られた収納ボックス。サイズ展開は［スリム小］1,090円（税込、以下同）、［スリム大］1,390円、［大］1,690円の3種類です。
内側と底面には汚れが付きにくいうえに水拭きもできる、EVAコート加工が施されています。万が一汚れてしまっても水拭きで対処できるのが嬉しい……！
同じようなデザインの布製ソフトボックスは100円ショップでも売られていて我が家にもありますが、カラーボックスなどに収納して使うもので持ち運びには特化しておらず、持ち上げると底面がたわんでやぶれそうになってしまいます。
無印良品のものは頑丈な素材＆EVAコート加工のおかげで底面の強度が高く、物を入れても型崩れしてしまうことがなく形状を保ってくれます。
持ち手は邪魔にならないちょうど良い長さで、部屋から部屋への持ち運びもラクラク！
◆あれもこれも収納したい！ 多用途すぎて追い買い必至
筆者が購入したのは［スリム小］と［スリム大］。
［スリム小］は約幅37×奥行18.5×高さ16cm。もっとも小さいサイズとはいえ収納力は意外と高く、我が家では手帳や文具をまとめた趣味ボックスとして活用しています。“書き活”をする時に必要な手帳やペン、スタンプなどをまとめて持ち運べて便利です。
おむつやお尻ふき、赤ちゃんのケア用品などを入れてお世話グッズの収納として使ったり、メイク＆スキンケア用品の整理に活用している人も多いよう。
［スリム大］は約幅37×奥行18.5×高さ26cmと、［スリム小］より約10cm高さが増したデザイン。こちらには掃除用品を収納。スプレーなど高さのあるアイテムもきれいに収まるため、見た目がすっきりして気に入っています。
A4サイズの雑誌や書類、本を入れるのにも最適なサイズで、ファイルボックスと組み合わせての使用もおすすめです。
◆出しっぱなしもさまになる、無印クオリティのシンプルデザイン
無駄を省いたシンプルなデザインで、出しっぱなしにしていても部屋の雰囲気を損なわないところも◎。リビングだけでなく玄関やキッチン、洗面所などあらゆる場所になじんでくれます。
他にも子ども部屋のおもちゃや、タオルをはじめとした布ものなど、さまざまなアイテムの収納に役立つ持ち手付ソフトボックス。
シンプルに暮らしを整えてくれるそのデザインに惚れ込んで、あとから買い足す人が多いのも納得です。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。