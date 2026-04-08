【モデルプレス＝2026/04/08】お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（よる7時〜）に出演。珍しい名字であることが紹介され、話題を呼んでいる。【写真】レア名字の人気芸人、手術後ベッドに横たわる姿◆ジャンボたかお、名字に注目集まるこの日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。たかおの本名は實方孝生（※「實」は「実