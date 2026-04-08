メモリーテックつくばのインタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石はこのほど、オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」の商品を、全国の100円ショップにて順次販売することを発表しました。■ポ−チやペンケースなど日常使いしやすいアイテムを多数ラインナップ「ほっぺちゃん」は、2010年に誕生したキャラクターで、スイーツのデコレーションから着想されたしぼり出し風のフォルムが特徴となっています。商品は、フラットポ−チ