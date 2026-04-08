令和で再ブレイク！　平成女子のカリスマ「ほっぺちゃん」100円ショップで全国展開へ

メモリーテックつくばのインタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石はこのほど、オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」の商品を、全国の100円ショップにて順次販売することを発表しました。

■ポ−チやペンケースなど日常使いしやすいアイテムを多数ラインナップ

「ほっぺちゃん」は、2010年に誕生したキャラクターで、スイーツのデコレーションから着想されたしぼり出し風のフォルムが特徴となっています。

商品は、フラットポ−チやカラビナ付きミニメッシュポーチ、ペンケース、シール、自転車キーホルダー、サテンシュシュ、クリーナークロスなど、日常使いしやすいアイテムを多数展開。

エイコーを通じて「Seria」や「Can★Do」をはじめとする全国の100円ショップにて順次販売を開始するほか、サン宝石の公式通販サイトやPOPUPでの販売も予定しています。

■商品ラインナップ（一例）

ほっぺちゃん フラットポ−チ（全1種）

ほっぺちゃん ペンケース（全1種）

ほっぺちゃん コードホルダー（全2種）

ほっぺちゃん 自転車キーホルダー（全2種）

ほっぺちゃん アクリルめじるしチャーム（全2種）

ほっぺちゃん ぷくっとシール（全1種）

ほっぺちゃん キラキラシール（全1種）

ほっぺちゃん サテンシュシュ（全1種）

ほっぺちゃん チェーン付きファスナーケース（全1種）

ほっぺちゃん クリーナークロス（全1種）

ほっぺちゃん ミニクリアフォルダー2P（全2種）

ほっぺちゃん カラビナ付きミニメッシュポーチ（全1種）

ほっぺちゃん 診察券・お薬手帳ケース（全1種）

価格：各110円

サン宝石 公式サイト：https://sunho.store/

（C）2025 SUNHOSEKI

（フォルサ）