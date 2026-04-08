こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。アイシャドウもリップも可愛いのに「メイクがまとまらない…」と感じるのはメイクの配色のせいかもしれません。今回は簡単に垢抜けが叶うイエベさんの正解メイク配色を紹介したいと思います！【詳細】他の記事はこちらイエベ春さんの正解メイク配色明るく華やかな雰囲気を持つイエベ春さん。 外見の特徴は・肌が黄みがかっている・髪色が明るい