横浜赤レンガ倉庫では、1号館・2号館内の飲食・物販店舗にて、GWに家族で楽しみたい限定のグルメ・スイーツのほか、帰省や旅行にもオススメのお土産やおでかけグッズなどが登場します。■ドイツの春祭りの雰囲気を楽しめるフェスを開催横浜赤レンガ倉庫では、2026年4月24日〜5月10日の計17日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパークにて、ドイツの春祭りの雰囲気を楽しめる「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」を