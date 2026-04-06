Amazon Prime Videoによる音楽ドラマシリーズ『ザ・ランナラウンズ』の更新を見送った。これにより、同作はシーズン1をもって終了し、待望されていたシーズン2の製作は行われないことが確定した。 シーズン1にて終了となる『ザ・ランナラウンズ』全8話構成のシーズン1が昨年9月に配信開始されてから約7カ月。長らく沈黙が続いていたが、今回の発表に大きな驚きはない。関係筋によれば、実際には数カ月前の時点で密かに