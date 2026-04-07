全国的に課題となっている教員の人材不足に関するニュースです。熊本県教育委員会は今年度から大学3年生が採用試験を受けられる早期選考をスタートします。7日に開かれた県教育委員会で報告されたのは教員採用試験に関する新たな取り組み。県教委は今年度実施する採用試験から大学3年生が受けられる制度を導入します。※対象は小・中・特別支援学校 スケジュールは6月に筆記などの1次試験、7月に筆記または論