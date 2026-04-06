山形県酒田市で、不審な火災が止まりません。6日の夜、酒田市東泉町で住宅の一部が焼けたとみられる火災がありました。この周辺では先月末から火事が相次いでおり、今回で5件目となります。警察は連続放火の可能性も視野に捜査を強めています。

【写真を見る】ついに5件目の火災「火が見える」パトロール中の警察が発見 付近では連続して火事が…不審火か（山形・酒田市）

火災があったのは、酒田市東泉町二丁目の北部公園南側にある一般住宅敷地とみられます。午後9時すぎ、付近を巡回していた警察官が火が上がっているを発見し「火が見える」などと消防に通報しました。火はその後消し止められ、幸いこの火災によるけが人は確認されていません。

現場周辺では、異常なペースで火災が頻発しています。

これまでの火災

1件目： 3月29日、東泉町三丁目で車の中が焼ける。

2件目： 3月30日午後8時半ごろ、駅東一丁目で物置が焼ける。

3件目： そのわずか2時間後、約300メートル離れた東泉町二丁目で物置から出火。

4件目： 4月2日午後7時すぎ、再び東泉町二丁目で車庫兼物置が焼ける。

そして6日の夜、4件目の現場からほど近い場所で5件目が発生しました。これまでの火災はいずれも、夜間に物置や車両などから出火するという共通点がみられます。

短期間に半径数百メートルの範囲で火災が起きていることから、警察と消防は一連の火災を連続放火、不審火の可能性もあるとみて捜査しています。近隣住民は家の周りに燃えやすいものを置かないなど、注意が必要です。