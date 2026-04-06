athletia（アスレティア）が、待望のボディウォッシュ「トリートメント ボディウォッシュ」とレフィルを、2026年4月3日（金）より発売した。■アロマスパのような香りと洗い心地シトラスの爽やかさにジンジャーやウッドを重ねた奥行きのある香りが、深い呼吸を誘うアロマスパのようなひとときを演出。美容液のようにとろみのあるリキッドジェルが肌にやさしくなじみ、マッサージするように洗い上げることで、すっきりとしながらも