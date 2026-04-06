食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年4月6日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。ピザのチーズが50％増量中いつもより増量中のお得な商品を紹介します。＜総菜＞●ささみ梅しそ巻き竜田揚げ6個＋1個増量...292円●小海老フライ8尾＋1尾増量...375円●国産鶏つくね温玉丼つくね1個増量...419円●だしが決め手のたけのこ土佐煮10％増