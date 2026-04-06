【オーケーの最新チラシ】からあげチキン155円、マミーL59円！うれしい増量企画も多数あるよ《4月12日まで》
食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。
2026年4月6日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。
ピザのチーズが50％増量中
いつもより増量中のお得な商品を紹介します。
＜総菜＞
●ささみ梅しそ巻き竜田揚げ
6個＋1個増量...292円
●小海老フライ
8尾＋1尾増量...375円
●国産鶏つくね温玉丼
つくね1個増量...419円
●だしが決め手のたけのこ土佐煮
10％増量...303円
＜ベーカリー＞
●手作り チェリートマトのマルゲリータピザ
ミックスチーズ50％増量...522円
＜ミルク類＞
●スジャータめいらく 褐色の恋人 スジャータP
4.5ml×40個＋10個増量...183円
こしあんどーなつが106円
また、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品もあります。以下は一例です。
●ニチレイ からあげチキン 6個
商談時使用価格421円から、6.3割引の155円。
※高円寺店では取り扱いがありません。
●morinaga マミーL 200ml
メーカー希望小売価格138円から、5.7割引の59円。
※湘南台・吉祥寺店では取り扱いがありません。
●Pasco こしあんどーなつ
商談時使用価格152円から、2.9割引の106円。
●ニッポンハム ローストサラダチキン プレーン 3個パック
商談時使用価格388円から、4.4割引の214円。
※ハーブも同価格です。
食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）