【オーケーの最新チラシ】からあげチキン155円、マミーL59円！うれしい増量企画も多数あるよ《4月12日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年4月6日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。

ピザのチーズが50％増量中

いつもより増量中のお得な商品を紹介します。

＜総菜＞

●ささみ梅しそ巻き竜田揚げ

6個＋1個増量...292円

●小海老フライ

8尾＋1尾増量...375円

●国産鶏つくね温玉丼

つくね1個増量...419円

●だしが決め手のたけのこ土佐煮

10％増量...303円

＜ベーカリー＞

●手作り チェリートマトのマルゲリータピザ

ミックスチーズ50％増量...522円

＜ミルク類＞

●スジャータめいらく 褐色の恋人 スジャータP

4.5ml×40個＋10個増量...183円

こしあんどーなつが106円

また、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品もあります。以下は一例です。

●ニチレイ からあげチキン 6個

商談時使用価格421円から、6.3割引の155円。

※高円寺店では取り扱いがありません。

●morinaga マミーL 200ml

メーカー希望小売価格138円から、5.7割引の59円。

※湘南台・吉祥寺店では取り扱いがありません。

●Pasco こしあんどーなつ

商談時使用価格152円から、2.9割引の106円。

●ニッポンハム ローストサラダチキン プレーン 3個パック

商談時使用価格388円から、4.4割引の214円。

※ハーブも同価格です。

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）