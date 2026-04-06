ゲームの世界観を楽しめるお菓子が登場♡スーパーマリオともち吉のコラボによる限定缶が発売されます。九州を舞台にした特別プロジェクトから生まれたアイテムは、見た目の可愛さと美味しさを兼ね備えた一品。お土産やギフトにもぴったりな注目商品です♪ 可愛さ満点のコラボ缶 「もち吉 もちっこコラボ缶」は、スーパーマリオのデザインをあしらった特別仕様。手のひらサイズの缶に、カラ