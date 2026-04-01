ゆでたタケノコを冷凍保存する際のコツについて、ニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがタケノコの“失敗しない保存法”です！ニチレイフーズは「失敗しない！タケノコの冷凍」と投稿し、「ゆでた『タケノコ』は、そのまま冷凍すると筋っぽくなったり、スカスカになったりしがち」と紹介。次の2つのいずれかの方法による保存を推奨し