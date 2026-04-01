スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは5月12日、スキンケアシリーズ「ツルリ」より、部分用洗顔料を数量限定で発売します。ツルリは、“泥”や“酵素”を始めとした天然素材を配合した毛穴悩みにアプローチするブランドです。今回登場する「ツルリ毛穴汚れ分解ジェル VC+ ＜部分用洗顔料＞ 洗い流し用 15g」は、ビタミンC*¹配合量が2倍にパワーアップ*²！活きた酵素*³×温感ブースト*⁴ジ